Определились победители 5-го Чемпионата и Первенства Азербайджана по прыжкам на батуте

9 ноября 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском олимпийском спорткомплексе завершились соревнования 5-го Чемпионата и Первенства Азербайджана по прыжкам на батуте, сообщает в субботу Trend.

В соревнованиях в индивидуальной и синхронной программе приняли участие представители Бакинской школы гимнастики и спортивного клуба "Оджаг Спорт", которые выступили в возрастных категориях "малыши" (2012 года рождения), "дети" (2009-2011 гг.), "пре-юниоры" (2007-2008 гг.), "юниоры" (2003-2006 гг.), "взрослые" (2002 года рождения и старше).

В возрастной категории "дети" в мужской программе первое место занял Аммар Бахшалиев (45.810 балла), второе место – Махир Мамедли (43.660 балла), третье место – Рауф Микаиллы (41.100 балла). Бахшалиев и Микаиллы выступают за Бакинскую школу гимнастики, а Мамедли представляет спортивный клуб "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "дети" в женской программе лучший результат показала Сяма Джафарова (40.985 балла), вторую позицию заняла Айлин Назарова (40.090 балла), на третью ступень пьедестала поднялась Айлин Мамедли (37.475 балла). Сяма Джафарова и Айлин Назарова воспитанницы Бакинской школы гимнастики, Айлин Мамедли - спортивного клуба "Оджаг Спорт".

В возрастной категории "пре-юниоры" в мужской программе первое место занял – Гусейн Аббасов (53.585 балла), второе место – Магсуд Махсудов (52.620 балла), третье место – Ниджат Мирзоев (49.015 балла). Гимнасты воспитанники Бакинской школы гимнастики.

В возрастной категории "юниоры" в женской программе с результатом 52.790 балла выступила представительница Бакинской школы гимнастики Сельджан Махсудова.

В возрастной категории "взрослые" в мужской программе лучший результат показал Руслан Агамиров (49.935 балла), на втором месте - Илья Гришунин (23.375 балла). Гимнасты выступают за спортивный клуб "Оджаг Спорт".

(Автор: Джани Бабаева)

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