Представитель Синявской рассказал о ее самочувствии

Народная артистка СССР, оперная певица Тамара Синявская чувствует себя нормально, она почувствовала недомогание из-за погодных условий. Как передает Trend, об этом рассказал РИА Новости во вторник представитель артистки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Синявская экстренно госпитализирована.

"На самочувствии сказались погодные условия, но все в полном порядке. Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо", - сказал собеседник агентства.

Синявская - оперная певица, педагог, народная артистка СССР и Азербайджана. Выступала в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран мира. Некоторые партии были впервые исполнены за рубежом: Лель в "Снегурочке" Н. А. Римского-Корсакова, Кармен в Турции, исполняла с большим успехом произведения Р. Вагнера в Германии и во Франции. Преподает в ГИТИСе с 2005 года, с 2008 возглавляет кафедру вокального искусства.

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