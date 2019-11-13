БАКУ /Trend/ - 13-14 ноября в Риге пройдет «Медиа-конференция Восточного партнерства-2019: бизнес и устойчивое развитие».

Конференция организована Европейской Комиссией при поддержке Европейской службы внешних связей и правительства Латвии. Она соберет более 100 профессионалов в сфере медиа, организаций по развитию СМИ и доноров из стран-партнеров и Европейского Cоюза.

В работе конференции принимают участие заместитель генерального директора АМИ Trend, директор Экспертного совета Baku Network, Эльхан Алескеров и заместитель генерального директора АМИ Trend Лина Вайткявичене.

Это мероприятие является продолжением Второй медиа-конференции Восточного партнерства, которая состоялась в 2017 году и определила экономическую устойчивость как ключевой вызов, с которым сталкивается профессиональная журналистика во всем регионе.

Конференцию откроют Матье Буске, руководитель департамента Грузии, Молдовы и развития приграничного сотрудничества Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС (DG NEAR), Европейская комиссия; Радослав Дарский, заместитель руководителя департамента Восточного партнерства, ОБСЕ Европейской службы внешних связей, и Андрис Пелшс, государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвии.

На первом рабочем заседании будут представлены результаты комплексного исследования, которое было инициировано Европейской Комиссией, с целью определения потребностей СМИ в странах Восточного партнерства.

На конференции медиа-профессионалы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины представят успешные бизнес-модели и расскажут как им удалось улучшить свою финансовую устойчивость.

На последнем заседании слово будет предоставлено международным донорам, которые представят свои проекты в странах Восточного партнерства и стратегии поддержки независимых СМИ в регионе.

Конференция завершится подведением итогов и разработкой рекомендаций, которые помогут Комиссии в создании структуры будущей поддержки медиа в Восточных странах-партнерах в 2020-2024 годах.

Конференция пройдет 14 ноября 2019 года в гостинице Radisson Blu Daugava.

Накануне конференции в Латвийской национальной библиотеке состоится ужин для налаживания деловых связей между участниками конференции. Посещение конференции возможно только для зарегистрированных участников.

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