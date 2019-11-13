В Азербайджане предлагается упростить условия приобретения новых автомобилей

13 ноября 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане немалую часть ДТП совершают старые автомобили. Поэтому необходимо упростить процедуру и условия приобретения новых автомобилей, кредитные условия, сделать более доступным их приобретение.

Об этом, в ходе обсуждения бюджета на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал депутат Шахин Исмайлов, сообщает в среду Trend.

Депутат считает, что будет лучше, если электромобили будут освобождены от всех видов пошлин: «В мире существует хорошая практика, которую мы можем применить и в Азербайджане».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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