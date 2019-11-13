В Азербайджане определены доходы и расходы бюджета на 2020 год Фонда страхования от безработицы

13 ноября 2019 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определены доходы и расходы на 2020 год Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает в среду Trend, соответствующий документ был принят после обсуждения на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Напомним, что доходы и расходы на 2020 год Фонда страхования от безработицы при министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются в размере 128 235 400 манатов. За счет сборов по страхованию от безработицы в следующем году будет обеспечено 111 869 600 манатов доходов фонда, за счет организаций, финансируемых из бюджета, - 17 834 800 манатов, за счет внебюджетного сектора - 76 200 манатов и за счет других поступлений - 30 тысяч манатов. Также обнародованы расходы фонда. Так, в 2020 году на страховые выплаты предусмотрены средства в размере пяти миллионов манатов, на профессиональную подготовку и организацию дополнительного обучения – пять миллионов манатов, на консультационную работу в направлении профессионального образования – два миллиона манатов, на организацию трудовых ярмарок и бирж – 500 тысяч манатов, на организацию оплачиваемых общественных работ – два миллиона манатов, организацию мероприятий самозанятости – 63 735 400 манатов, на финансирование определенной части зарплаты застрахованных на определенное время (3, 6, 9, 12 месяцев) – три миллиона манатов, на подготовку профессиональных стандартов – два миллиона манатов, расходы на аппарат и его местные структуры, определенные соответствующим органом исполнительной власти, - 43 миллиона манатов.

Отметим, что закон вступает в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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