К 90-летию со дня рождения Акрама Мамед-Эмин оглу Шекинского (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня талантливому организатору, четверть века руководившему геологической службой Азербайджана, незабвенному Акраму Шекинскому исполнилось бы 90 лет. Пройдя содержательный и славный жизненный путь, он обрел вечный покой на 70-м году жизни, находясь в служебной командировке.

Акрам Шекинский родился 16 ноября 1929 года в Баку в семье прославленного «чекиста» Мамед-Эмина Шекинского, о котором и сегодня рассказывают легенды. Арест отца в пору репрессий вынудил Акрама работать с юношеских лет. Работая учеником, помощником мастера в хлебопекарне производственного комбината Краснознаменной Каспийской флотилии, он стал единственной опорой семьи. Через некоторое время, уже повзрослевший Акрам стал работать старшим рабочим, младшим техником-геодезистом в Главном управлении маркшейдеров Союзного главного управления «Главтуннельметрострой».

Завершив высшее образование на геолого-разведочном факультете Азербайджанского института промышленности имени Мешади Азизбекова в 1945 году, Акрам получил направление в контору «Азнефти» по геологоразведке, где поднялся по карьерной лестнице от старшего радиотехника сейсморазведочной партии до главного инженера.

В 1966-1968 гг. Акрам Шекинский, являясь руководителем-консультантом контракта, между Всесоюзным объединением «Техноэкспорт» и нефтяной компанией Ирана, находился в служебной командировке в Иране. Благодаря сейсморазведочным работам, проведенным за этот период под его руководством и непосредственном участии, в иранском секторе Каспия было разведано более 30 перспективных нефтегазовых структур, которые готовят для глубоких разведочных работ. Его плодотворная работа в соседней страны была высоко оценена министерством геологии СССР и посольством Ирана в Советском союзе. Вернувшись из Ирана, Акрам Шекинский восстанавливается на последней должности в конторе, назначается начальником треста «Азнефтьгеофизразведка» министерства нефтяной промышленности СССР, в которую контора преобразуется в1969 году.

За годы работы начальником сейсморазведочных партий, главным инженером конторы и начальником треста в системе нефтяной промышленности страны, под руководством и непосредственном участии Шекинского был разведан ряд перспективных нефтегазовых структур на суше – Кюрсянги, Гарабаглы, Мурадханлы и на море – Булла-дениз, Бахар, «28 Апреля», Ливанов, Губник, на которых затем начались работы по глубокой геологоразведке. С чувством гордости следует отметить, что часть перечисленных структур позднее стала основным объектом эксплуатации Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Для проведения переговоров по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Шекинский, дважды в составе правительственных комиссий, в 1969 году побывал в Иране, а в 1973 году – в Нигерии. Указом Президиума Верховного совета Азербайджанской ССР от 5 апреля 1974 года Шекинский был включен в состав правительства республики и назначен на должность начальника Управления геологии Совета министров, где до последних дней, без малого четверть века, с высоким профессионализмом и требовательностью возглавлял эту важную государственную структуру.

Расширение минерально-сырьевой базы, запасов полезных ископаемых Азербайджана было приоритетом деятельности Акрама Шекинского. Так, за период с 1975 по 1990 гг. ресурсы полиметаллических руд, йодобромных вод, сырья для черной металлургии были увеличены более, чем в два раза. Были разведаны огромные запасы строительных материалов, отделочных и декоративных камней, подземных питьевых, термоминеральных и лечебных вод.

Государственная комиссия СССР по запасам полезных ископаемых в 1976 году утвердила промышленные запасы полиметаллических руд на месторождении Катех, а в 1983 году – на месторождениях Филизчай и Касдаг, благодаря которым была заложена гигантская минерально-сырьевая база цветной металлургии в северо-западном регионе республики.

Переработка руд предусматривалась в самой республике с соблюдением мер по охране природы. За 1983-1990 гг. впервые в истории геологической службы страны были открыты два золото-медных месторождения, запасы которых были утверждены по промышленным категориям. Благодаря этому в начале 90-х гг., с учетом общих перспектив, на территории республики появилась возможность создания Государственной компании «Азерзолото».

За время руководства Шекинским геолого-разведочными работами были открыты десятки месторождений различных видов нерудного сырья и строительных материалов, переданные в промышленное пользование. За этот период была создана богатая минерально-сырьевая база, способная обеспечить устойчивое развитие многих сфер экономики республики. На базе месторождений, промышленные ресурсы которых были подтверждены, функционировали многочисленные производственные комбинаты стройматериалов, механизированные сырьевые заводы, новый Нефтчалинский и Бакинский йодовый заводы, многие предприятия, которые в технологических процессах использовали минерально-сырьевые ресурсы.

Наряду с этим, вопросы по решению социальных проблем населения Баку и республики, экологических и других проблем всегда были в центре внимания Шекинского. Сюда, в первую очередь, следует отнести обнаружение подземных ресурсов высококачественной питьевой и лечебно-минеральной воды, техническое обоснование водоснабжения Баку, выявление и изучение экзогенных геологических процессов, являющихся источником постоянной угрозы для экономики и населения (оползни, эрозия почвы и др.), выдвижение предложений по борьбе с затоплением подвальных помещений, улучшение санитарно-экологических условий столицы и другие подобные вопросы.

Подземные резервы воды с ежедневным объемом свыше 14 миллионов кубометров, которые были разведаны геологами республики под руководством Акрама Шекинского, наряду с полным обеспечением потребности населения в питьевой воде и воде хозяйственного назначения, в больших объемах применяются и в орошении.

Шекинский также уделял особое внимание вопросу обеспечения столицы качественной питьевой водой. III Бакинский водопровод с пропускной способностью шесть кубометров в секунду, строительство которого планировалось в то время на базе подземных резервов питьевой воды Евлах-Хачмазского региона, разведанных и утвержденных в период его руководства, должен был вдвое превысить мощность действующих I и II Бакинских водопроводов. Результаты проведенных исследований и математического моделирования доказывают, что III Бакинский водопровод не имел бы негативного влияния лесам на этой территории.

Наряду с этим, за счет разведанных в Шеки-Габалинском регионе подводных резервов питьевой воды был разработан альтернативный вариант обеспечения Баку и Абшеронского полуострова питьевой водой. Радует тот факт, что под руководством главы государства Ильхама Алиева завершения реализации этого проекта осталось ждать недолго...

Улучшение экологической ситуации в Баку было одной из важных сфер деятельности Шекинского. Было изучено негативное влияние на окружающую среду озера Ганлыгёль, в первую очередь, на линию метро, городское кладбище, предложены варианты устранения этой проблемы.

По его инициативе и под непосредственным руководством в 1988-1989 годах был изучен уровень радиоактивного загрязнения Сумгайыта и территорий Абшеронского полуострова. В результате были обнаружены и ликвидированы до 100 источников радиоактивного загрязнения, которые превышали фоновые показатели в десятки раз.

Акрам Шекинский был членом ряда государственных и правительственных комиссий. В составе делегации Советского Союза принимал активное участие в работе XXVIII Всемирного геологического конгресса в 1989 году в Вашингтоне. Шекинский, будучи депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР X и XI созывов, щедро использовал свои возможности, знания и навыки во имя экономического и социального развития районов республики, и в первую очередь, Шеки.

Научно-производственная и общественная деятельность Шекинского, который всего отличался требовательностью и чуткостью к себе и коллегам, ставил государственные интересы выше собственных на протяжении всей своей сознательной жизни, удостоена высоких правительственных наград. Он награжден орденами «Красное знамя труда» и «Знак почета», двумя медалями, почетным дипломом Верховного Совета республики. За многолетнюю плодотворную работу, заслуги в развитии минерально-сырьевой базы, экономики страны Шекинский был удостоен почетных званий «Заслуженный геолог Азербайджанской ССР» и «Почетный разведчик недр СССР». За заслуги в открытии, разведке и подтверждении залежей различных полезных ископаемых Шекинский был награжден двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР.

Акрам Шекинский был дважды награжден дипломом «Первооткрыватель залежей» и Почетным знаком за открытие и разведку нефтегазового месторождения Кюрсенги, а также за открытие, разведку и передачу в промышленное освоение Бина-Говсанского и Нефтчалинского йодобромного месторождения

Злой рок настиг его в служебной командировке в Стамбуле. Акрам Шекинский скончался 25 июля 1998 года от сердечного приступа. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

Память об Акраме Мамед-Эмин оглу Шекинском – заботливом семьянине, требовательном и чутком руководителе, который посвятил всю свою сознательную жизнь служению Родине и народу, всегда будет жить в сердцах знающих его людей и коллег.

Установка мемориальной доски на стене дома, где жил Акрам Шекинский, другие меры по увековечиванию его памяти в Шеки, откуда он был избран депутатом, пришлись бы по душе всем тем, кто любил и хранит его память…

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