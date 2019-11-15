Все сотрудники БГУ в связи с юбилеем вуза будут премированы (ФОТО)

15 ноября 2019 16:21 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) проведено очередное заседание Ученого совета вуза.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев до сведения членов совета повестку дня и поздравил весь коллектив с 100-летием университета. Отмечено, что БГУ был учрежден парламентом Азербайджанской Демократической Республики 1 сентября 1919 года; 15 ноября того же года прошло первое занятие в вузе.

Совершив короткую экскурсию в историю 100-летнего вуза, ректор попросил членов Ученого совета в течении дня в разных аудиториях рассказать студентам о славной истории БГУ.

Предоставляя информацию о проводимых мероприятиях, посвященных 100-летию и последних подготовительных работах, Эльчин Бабаев напомнил, что юбилей вуза отмечен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в Азербайджанском культурном центре в Вене, во многих центрах науки и образования страны. Ректор также говорил о книгах, подготовленных по случаю юбилея вуза, отметил, что творческие конкурсы, объявленные в связи с этой знаменательной датой, завершены, и их победители будут объявлены в ближайшее время.

На заседании Ученого совета обсуждены и приняты решения по вопросу награждения премией в 500 манатов каждого сотрудника БГУ по случаю юбилея и предложению членов Консультативного совета при ректоре, состоящего из старейших преподавателей вуза, о создании «Дома книги» в университете. Принято решение и об утверждении Коллективного договора, подписанного между администрацией БГУ и профсоюзным комитетом вуза.

На мероприятии проректор по науке и инновациям, профессор Айдын Кязим-заде сообщил о решении Кабинета министров о внесении изменений в «Правила создания и приема в докторантуру».

Заседание Ученого совета завершилась обсуждением текущих вопросов.

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  • Все сотрудники БГУ в связи с юбилеем вуза будут премированы (ФОТО)
  • Все сотрудники БГУ в связи с юбилеем вуза будут премированы (ФОТО)
  • Все сотрудники БГУ в связи с юбилеем вуза будут премированы (ФОТО)
  • Все сотрудники БГУ в связи с юбилеем вуза будут премированы (ФОТО)
  • Все сотрудники БГУ в связи с юбилеем вуза будут премированы (ФОТО)
  • Все сотрудники БГУ в связи с юбилеем вуза будут премированы (ФОТО)
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