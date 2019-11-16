Впервые прошла международная конференция, посвящённая применению искусственного интеллекта в судопроизводстве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Развитие новых технологий в мире, использование искусственного интеллекта и робототехники в различных сферах общественной жизни - одна из реалий современной эпохи.

В последние годы и в Азербайджане, под руководством Президента Ильхама Алиева, современные достижения мировой науки применяются в общественной жизни. Так, Азербайджан отправил в космос три спутника, в стране создана система «Интеллектуального управления транспортом».

Успехи в применении современных технологий в судебно-правовой системе Азербайджана вызвали большой интерес у международного сообщества. Широкое использование в мире искусственного интеллекта и робототехники ставит серьезные задачи перед международным и национальным законодательством.

Европейская комиссия по эффективности правосудия (CEPEJ) и Институт права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана, с целью поделиться с другими странами мира успехами нашего государства, в том числе и в области изучения международного опыта по внедрению искусственного интеллекта и информационных технологий в области судебно-правовой системы,15 ноября провели в Баку международную конференцию на тему «Искусственный интеллект и права человека», которая была посвящена указанным выше вопросам.

Помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Гюндуз Керимов, открывая международную конференцию, во вступительной речи отметил интересные дискуссии, которые ведутся вокруг таких важных тем, как существующие в Европе практики по применению искусственного интеллекта в судебной и в частной исполнительной системах, последние новшества в области цифровизации, а также перспективы в этой области для национального законодательства Азербайджана, предстоящие задачи по переходу к цифровому судопроизводству.

Директор Института права и прав человека НАНА, депутат, доктор юридических наук, профессор Айтен Мустафазаде в своем выступлении отметила, что использование искусственного интеллекта и роботов создало совершенно новое направление в юридической науке, что реагирование на новые вызовы обществу со стороны искусственного интеллекта, в контексте права и прав человека, является очень важной задачей. Она сказала, что данная конференция проводится с целью изучения и применения мировой практики, отвечающей современным требованиям, в соответствующих научных сферах в Азербайджане, в том числе в области прав человека.

Затем, в своем выступлении, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ), доктор юридических наук Рамин Гурбанов отметил, что Европейская комиссия активно участвует в продвижении и поддержке эффективности и качественному функционированию судебной системы, органов юстиции, прокуратуры и института адвокатуры в Европе. Со стороны CEPEJ разработано множество руководящих и других документов для повышения эффективности и качества правосудия в государствах-членах, проводятся научные исследования по различным актуальным вопросам.

Одним из них является «Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и смежных областях», принятая CEPEJ на пленарном заседании в декабре прошлого года. Это впервые в Европе обозначило для политиков, законодателей и руководителей судебных органов рамку нормативных принципов, в которой могут быть решены вопросы быстрого развития искусственного интеллекта в судебных процессах.

Не следует забывать, что искусственный интеллект нацелен не на уменьшение обеспечения верховенства права, доступа к правосудию и его качества, а наоборот - на усиление указанных аспектов.

Рамин Гурбанов отметил, что применение искусственного интеллекта может напрямую влиять на области, связанные с обеспечением прав человека, что все государства-члены CEPEJ должны соответствовать стандартам, закрепленным в Европейской этической хартии, и подчеркнул важность применения искусственного интеллекта в правовой системе Азербайджане, также как и в странах - членах ЕС. Рамин Гурбанов подчеркнул, что результатом того внимания, которое уделяет Президент страны развитию судебно-правовой системы, стало проведение крупномасштабных работ в направлении цифровизации судебной системы Азербайджана.

Отметим, что согласно указу Президента Ильхама Алиева «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от третьего апреля 2019 года, в нашей стране проводятся последовательные и целенаправленные реформы, касающиеся повышения эффективности правосудия и доверия граждан, упрощения и расширения возможностей их доступа к судебным органам, цифровизации судебных систем и систем исполнения судебных решений, а также применения различных технологических инноваций.

В результате этих реформ, в настоящее время, в различных областях успешно используются автоматизированные электронные системы и различные элементы искусственного интеллекта и применение таких технологий расширяется.

В обсуждениях приняли участие представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, первый заместитель спикера парламента, заместитель Генерального прокурора, начальник Управления по борьбе с коррупцией, ректор Академии Службы государственной безопасности, председатель Палаты аудиторов и другие официальные лица, а также председатели судов, судьи, адвокаты, известные местные и зарубежные эксперты, представители дипломатического корпуса, в том числе глава Бакинского офиса Совета Европы, исполняющий обязанности ректора Академии юстиции, генеральный секретарь Международной ассоциации судей и Европейской ассоциации судей, председатель Центра «САТУРН» CEPEJ, итальянский судья Джиакомо Оберто, а также эксперты из других стран CEPEJ – Франции, Литвы, Германии, Боснии и Герцеговины, Украины, России и Израиля.

В завершении конференции прошла презентация специального издания Совета Европы на азербайджанском языке - «Европейская этическая хартия об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и смежных областях» CEPEJ.

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