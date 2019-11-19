Лечение запора

Запор является очень распространенной проблемой, которая затрагивает как минимум 80% людей в течение жизни. В Соединенных Штатах Америки на лечение запоров приходится более 2,5 миллионов посещений врачебных кабинетов каждый год, причем не менее 800 миллионов долларов ежегодно расходуется на слабительные средства. Хотя взрослые люди всех возрастов могут страдать от запоров, риск этой проблемы резко возрастает после 65 лет как у мужчин, так и у женщин.

Основные причины запоров. Некоторые причины запоров у взрослых включают в себя: диета с низким содержанием клетчатки, недостаточное потребление жидкости, сидячий образ жизни, игнорирование позывов на дефекацию, чрезмерное употребление слабительных, побочные эффекты лекарств, боль или дискомфорт в прямой кишке.

Формы и основные симптомы запоров. По классической классификации и с практической точки зрения различают следующие механизмы формирования запоров: органический, функциональный, проктогенный. Симптомы запора включают в себя: менее трех испражнений в неделю; маленький, твердый, сухой стул; необходимость чрезмерного напряжения, чтобы иметь испражнения; чувство неполного опорожнения кишечника после дефекации; частое использование клизм, слабительных средств.

Основные осложнения запоров. Копростаз (уплотнение фекальных масс) является серьезным осложнением при запорах. Он может развиваться во всех группах, но наиболее часто ему подвержены больные, находящиеся на постельном режиме. Осложнения копростаза: потеря аппетита, диспепсические расстройства, абдоминальные боли, механическая кишечная непроходимость, вторичный колит, проктосигмоидит.

Лечение и профилактика запоров: если стандартное лечение основного заболевания, которому сопутствует запор, невозможно или недостаточно, то показано соответствующее симптоматическое лечение с целью улучшения качества жизни и предотвращения осложнений. Основные принципы лечения запоров: диета, коррекция образа жизни, физическая активность, лечение основного заболевания, коррекция негативных медикаментозных влияний, применение слабительных средств. На первом этапе лечения при не тяжелом течении запора следует рекомендовать увеличение содержания в рационе пищевых растительных волокон. Варьируя потреблением пищевых волокон, можно добиться уменьшения выраженности симптомов запора у значительной части больных. Для поддержания нормальной перистальтики кишечника необходима достаточная физическая активность в течение 15 мин после каждого приема пищи. Целесообразно отмена «виновных» лекарственных препаратов (по возможности). Если запор не

проходит, разумно использовать слабительные средства, чтобы помочь кишечнику опорожниться.

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