В Азербайджане должны быть частные детективы - депутат

19 ноября 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане необходимо принять закон о частной детективной деятельности.

С этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) выступил депутат Фарадж Гулиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что в Азербайджане есть большая необходимость в принятии такого закона: «Розыскную деятельность могут осуществлять и специальные детективы».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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