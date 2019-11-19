Парламент Азербайджана принял поправки в Кодекс об административных правонарушениях (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане должностные, юридические и физические лица будут подвергаться штрафам за нарушение требований законодательства о защите детей от вредной информации, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об этом отражен в поправках и дополнениях к Кодексу об административных правонарушениях, обсуждаемых на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно поправкам, штрафы будут применяться за распространение запрещенной среди детей информационной продукции в местах, где могут находиться дети, без применения административной, технической программы и средств оборудования, распространение информационной продукции без классификации по возрасту в установленном законом порядке, в т.ч., распространение на территории страны информационной продукции без обозначения, согласно возрастной категории, за исключением определенных случаев, неразмещение на интернет-ресурсах предупредительного текста, ограничивающего распространение информационной продукции среди детей.

Кроме того, штрафs будет применяться и за размещение в предусмотренной для детей информационной продукции объявлений по привлечению детей к созданию вредной информационной продукции, за запрещенную среди детей информацию на передней и задней обложках, на первой и последней страницах печатных и полиграфических изданий, распространение которых предусмотрено для ограниченного круга людей и пр.

В упомянутых случаях физические лица будут оштрафованы в размере от 500 до 1000 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица – от 3000 до 4000 манатов.

После голосования поправки были приняты в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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