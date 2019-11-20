В Азербайджане изменена инструкция по сбору информации о совершенных и готовящихся преступлениях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в «Инструкцию о правилах приема, регистрации и рассмотрения информаций о совершенных и готовящихся преступлениях и происшествиях».

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управление полиции города Баку, в связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ. Согласно изменениям, случаи, требующие незамедлительного осмотра места происшествия, взятия показаний обратившегося и других лиц, составляют исключение.

В инструкцию добавлен новый пункт 3.2-2.

Согласно новому пункту, лицо, сообщившее о преступлении в служебный центр «102» министерства, не будет приглашаться в территориальные отделения полиции. Но случаи, требующие осмотра места происшествия, незамедлительного взятия показания обратившегося и других лиц, составляют исключение.

В таком случае оперативно-следственная группа немедленно выезжает на место происшествия и согласно информации обратившегося лица на месте (место происшествия, место проживания или нахождения) составляется протокол устного заявления. Если лицо желает обратиться в письменном виде, то у него принимается заявление.

Если лицо отказывается от дачи показаний и письменного заявления, то составляется протокол, где отмечается причина, по которой лицо отказывается от вышеперечисленных действий. Протокол подписывается составляющим и обратившимся лицами. Далее протокол прилагается к делу.

Только в зависимости от характера происшествия (не имеющего преступного характера), в связи с которым поступила информация, на основе поручения начальника органа (при его отсутствии ответственного дежурного) по соответствующему адресу отправляются участковый (инспектор), наряды патрульно-постовой, дорожной патрульной служб, оперуполномоченный или сотрудники других структурных органов.

Контроль исполнения приказа поручен заместителям министра, курирующим соответствующие сферы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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