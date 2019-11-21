Специалисты компании "Opalus Partners Group"обсудили вопросы цифровизации и человеческих ресурсов (ФОТО)

21 ноября 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -15 ноября 2019 года было проведено мероприятие "HR Meetup" организованное компанией "Opalus Partners Group".

Основной целью проводимых "HR Meetup" встреч, планируемых в виде серий, является участие специалистов по Человеческим Ресурсам (ЧР), проведение обмена мнениями по разным темам в этой области, знакомство с инструментами ЧР применяемыми в различных компаниях.

Главная тема мероприятия ЧР и цифровизация.

Наши спикеры – Медина Пашаева (SOCAR AQS), Сона Аббасова (PAŞA Bank), Фаиг Мусаев (Expressbank) и Самир Шалбузов (PRONET) поделились своей ЧР практикой. Мероприятие запомнилось своим интерактивным форматом.

"Opalus Partners Group" планирует проведение очередного мероприятия "HR Meetup" в декабре. Отметим, что приступившее к деятельности в 2019 году компания “Opalus Partners Group” оказывает услуги специалистам Человеческих Ресурсов по выработке решений и консультациями.

Это, позволяет, компаниям и организациям, обратившимся в “Opalus Partners Group” принимать наиболее лучшие и деловые решения, грамотно реорганизовывать рабочие места. Основной целью компании является, исходя из собственного опыта, оказывать помощь другим организациям по организации стратегии ЧР, стартапов функций ЧР, управлением заработной платой, разработке плана мотивационных факторов, и проведение ряда корпоративных тренингов в прочих сферах.

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  • Специалисты компании "Opalus Partners Group"обсудили вопросы цифровизации и человеческих ресурсов (ФОТО)
  • Специалисты компании "Opalus Partners Group"обсудили вопросы цифровизации и человеческих ресурсов (ФОТО)
  • Специалисты компании "Opalus Partners Group"обсудили вопросы цифровизации и человеческих ресурсов (ФОТО)
  • Специалисты компании "Opalus Partners Group"обсудили вопросы цифровизации и человеческих ресурсов (ФОТО)
  • Специалисты компании "Opalus Partners Group"обсудили вопросы цифровизации и человеческих ресурсов (ФОТО)
  • Специалисты компании "Opalus Partners Group"обсудили вопросы цифровизации и человеческих ресурсов (ФОТО)
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