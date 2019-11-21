Завтра в Азербайджане ожидается снег

21 ноября 2019 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане.

В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивного характера, временами усиливающийся северо-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 3-6, днем - 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 774 до 778 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 85-95 процентов.

В районах Азербайджана ожидается дожди, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах снег, в отдельных местах интенсивного характера. Ветер восточный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью 2-6, днем 6-10, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорных территориях 11-16 градусов мороза,днем 0-5 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове ожидается холодная, влажная погода, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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