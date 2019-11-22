Enginet представил инновационную услугу облачного видеонаблюдения

22 ноября 2019 12:29 (UTC+04:00)

Первый провайдер мультисервисных телекоммуникационных FTTH-услуг в Азербайджане, компания «ENGINET» под своим телекоммуникационным брендом “BİRLink” представляет новую услугу «Видеонаблюдения» на основе облачной системы хранении данных. Таким образом, услуга предоставляет возможность абоненту хранить видеозаписи в специальном центре «Облачного» хранения, не приобретая для этого особых оборудований, как видеорегистраторы NVR/DVR. Стоит отметить, что надежное хранение видеоданных гарантируется даже при получение каких-либо физических повреждений камеры.

В целях предоставлении максимального удобства пользователям, услуга позволяет записывать видео по желанию, архивировать их в облаке, а также многократно просматривать и загружать видеозаписи из архива.

Стоит особо отметить и другие отличительные характеристики этой услуги, как удаленное управление системой посредством личного кабинета пользователя. Имея обычный доступ в интернет, возможен просмотр онлайн-трансляций и архивных записей. Для этого достаточно зайти в свой личный кабинет на портале со смартфона, планшета, ПК или ноутбука, а также посредством разработанного мобильного приложения можно насроить интересующую камеру или режим просмотра.

Тарифы услуги облачного видеонаблюдения от компании ENGINET и более подробной информации о ней можно получить на сайте www.online.birlink.az.

Напомним, что внедряя международные тренды технологии и инновационные подходы в работе, компания ENGİNET является первой в Азербайджане компанией, предоставляющей телекоммуникационные услуги по технологии FTTH (оптика до дома). Одним из основных преимуществ FTTH является его способность предоставлять неограниченное количество телекоммуникационных услуг абонентам через один и тот же оптоволоконный канал связи. Таким образом, технология FTTH предоставляет абонентам возможности высокоскоростного оптического доступа в интернет, воспользоваться телевидением, телефонией, а также другими подобными услугами оптоволоконной связи

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