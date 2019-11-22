Замминистра: Большинство тех кто лжет в социальных сетях - уволенные с работы

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространяется ложная информация с целью бросить тень на работы по созданию агросадов.

Об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, часть людей, которые распространяют в социальных сетях такую информацию, это некогда работавшие в лесных хозяйствах, но впоследствии уволенные с работы.

"Эта информация плод их воображения. Эти люди, не посадившие за всю свою жизни ни дерева, ведут себя так словно они защитники природы, но их прекрасно знают. Министерство готово выслушать каждого жалобщика», - сказал Алиев.

Рассказав о работе по созданию агросадов, замминистра добавил, что до того, как в 2017 году в Лесной кодекс были внесены изменения, леса передавались предпринимателям в аренду на 10 лет. Изменения, сделанные в 2017 году, предусматривают аренду лесов на более продолжительный срок.

"Есть такие деревья, которые начинают плодоносить через 5-6 лет. В таком случае предприниматель не заинтересован в аренде леса. Потому, что предприниматель тратит на них миллионные средства. Поэтому срок аренды был продлен. Уже можно брать в аренду безлесные территории и создавать агропарки. Это служит росту урожая, а также созданию новых рабочих мест. Что же в этом плохого?!», - сказал Фирдовси Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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