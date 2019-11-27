Сегодня проблема с водой в Сабаильском районе Баку будет решена - Азерсу

БАКУ/Trend/ - Прекращение подачи питьевой воды на 20-м участке, в поселках Бибиэйбат и Шихово Сабаильского района Баку связано с аварией в результате оползня, произошедшего 24 ноября, на магистральном водопроводе, проходящим через территорию поселка Бибиэйбат, сказал в среду Trend завотделом по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, специалисты структуры провели оценочные работы на территории. "Принято решение закрыть задвижку на аварийной части магистрального водопровода, чтобы приостановить подачу воды на аварийные территории. Но жилые массивы поселков Бибиэйбат и Шихово были обеспечены водой уже вечером того дня, когда произошел оползень. Поскольку основная линия, подающая воду на 20-й участок, вышла из строя, мы открыли задвижки линии в направлении города (на стороне Площади флага). Также была предусмотрена подача воды на 20-й участок из Бадамдарского водохранилища. 26 ноября эта линия была подсоединена к сети. По сообщению начальника управления Сабаильского водоканала, воду не получает лишь небольшая часть 20-го участка, где находятся и здания журналистов. Сегодня они тоже будут обеспечены водой. Можно сказать, что сегодня проблема с подачей воды большей части 20-го участка будет решена", - отметил Джабраиллы. Также он добавил, что идут работы по восстановлению магистрального водопровода и обеспечению водой остальных территорий.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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