Из Германии депортированы 300 граждан Азербайджана (версия 2)

28 ноября 2019 11:22 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:01)

БАКУ/Trend/ - Число граждан Азербайджана, депортированных из провинции Бавария (Германия), достигло 300, сообщает в четверг Trend.

Среди тех, кто за последние две недели был отправлен из этой провинции двумя рейсами в Азербайджан, были лица, которым было отказано в убежище, в отношении которых вынесено решение суда, а также те, кто долгое время незаконно проживал в Германии и неправильно предоставлял информацию о себе.

Сотрудники полиции и миграционной службы, посетившие квартиры азербайджанцев в Баварии, ночью переправили их в аэропорт Мюнхена.

Отметим, что большинство депортированных азербайджанцев состоят из семей в составе трех - четырех человек.

Среди них были и те, кто выразил желание добровольно вернуться в Азербайджан. Их привезли в аэропорт в сопровождении сотрудников Международной организации миграции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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