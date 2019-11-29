В ряде детсадов Баку выявлены недочеты (ФОТО)

29 ноября 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Более двух месяцев комиссия в составе представителей Исполнительной власти города Баку и соответствующих структур проводит проверки по изучению санитарно-эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных учреждениях Баку.

В данной связи в ИВ Баку прошел семинар-совещание расширенного состава, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Исполнительную власть.

Выступая на семинаре-совещании, руководитель Аппарата ИВ Баку Эльгин Габибуллаев рассказал о внимании и заботе, которую Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказывают дошкольным образовательным учреждениям, проинформировал о детских садах, построенных и отремонтированных в городе Баку.

Затем на совещании была обсуждена санитарно-эпидемиологическая ситуация в дошкольных образовательных учреждениях и проводимые в связи с этим мероприятия. В результате проведенных комиссией проверок было установлено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в детсадах на более удовлетворительном уровне, чем в прежние годы, но вместе с тем в некоторых детсадах выявлен ряд недочетов.

На совещании были широко обсуждены пути устранения выявленных недочетов. На проведенном семинаре-совещании специалисты и медработники дали подробные объяснения в связи с поддержанием на должном уровне санитарно-эпидемиологической ситуации в детсадах.

На мероприятии руководителям дошкольных образовательных учреждений были даны поручения об устранении недочетов в короткие сроки, вопрос был взят под контроль.

На совещании также была представлена информация о переходе детсадов на электронный прием, отмечено, что работы в этом направлении подходят к концу, и с начала следующего года - в качестве пилотного проекта, в детсады в Низаминском районе начнется прием в электронном порядке, потом к созданной электронной системе присоединятся и другие районы столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В ряде детсадов Баку выявлены недочеты (ФОТО)
  • В ряде детсадов Баку выявлены недочеты (ФОТО)
  • В ряде детсадов Баку выявлены недочеты (ФОТО)
  • В ряде детсадов Баку выявлены недочеты (ФОТО)
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