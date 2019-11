В Центре Гейдара Алиева состоялся зажигательный концерт Эмира Кустурицы и "No Smoking Orchestra" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева прошел потрясающий концерт легендарного Эмира Кустурицы и сербской фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra (Некурящий оркестр), сообщает Trend.

Легендарному кинорежиссеру, сценаристу, актеру и музыканту - символу балканской культуры, Эмиру Кустурице 24 ноября исполнилось 65 лет! Получается, что Эмир Кустурица отметил свой юбилей на сцене Центра Гейдара Алиева. И этот вечер вновь доказал, что талантливый человек талантлив во всем.

Кустурица выступил не только как ритм-гитарист, но и как конферансье и даже солировал в качестве вокалиста в некоторых композициях. В начале каждой песни он общался с публикой, и делал это настолько тепло и радушно, что после каждого исполнения зал взрывался овациями. Зрителям были представлены полные позитивных эмоций мелодии Балкан. Музыка The No Smoking Orchestra – это синтез рок-н-ролла, балканского панк-рока, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий. Коллектив всегда умеет удивить зрителя, представляя великолепное шоу, в котором зритель сам становится его участником. Например, в один из моментов, посвящая песню великому Шекспиру, Эмир Кустурица, в образе Ромео пригласил на сцену одну из зрительниц, которая … в танце воплотила Джульетту. Это было здорово!

Отдельные слова восхищения заслуживает творческий коллектив – один из основателей группы, вокалист и скрипач "Доктор Нелле" Карайлич, Деян Спаравало (скрипка), Глава Марковски (бас-гитара), Ивица Максимович (гитара), Стрибор Кустурица (ударные, сын Эмира Кустурицы), Нешо Петрович (саксофон), Горан Попович (труба), Чеда Марьянович (перкуссия) и Зоки Милошевич (аккордеон), каждый из которых настоящий виртуоз.

А еще, Эмир Кустурица, вместе с непревзойденной по экспрессивности группой The No Smoking Orchestra, создал на сцене музыкальный микс образов, которые так полюбились его поклонникам в фильмах "Аризонская мечта", "Андерграунд", "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо", "Папа в командировке", удостоенных различных международных премий. Смело отстаивая звание самого веселого коллектива, The No Smoking Orchestra действительно превратил вечер в зажигательное действо с характерным балканским колоритом. Стоит отметить и физическую форму Эмира Кустурицы, который был настолько полон энергии, настолько заряжен, что постоянно передвигался по сцене, танцевал, показывал какие-то импровизации, все это окрасило в яркие цвета праздничный вечер. Это был праздник не только для зрителей, но и для группы The No Smoking Orchestra, которой исполнилось 20 лет. Двойной юбилей удался на славу!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.