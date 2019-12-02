Азербайджанская армия продолжает акцию по посадке деревьев

2 декабря 2019 09:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В азербайджанской армии продолжается кампания по посадке деревьев для улучшения экологической обстановки и создания новых зеленых зон в рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев, приуроченной к юбилею гениального поэта Имадеддина Насими.

Сегодня на субботнике личный состав занимался озеленением участков, были проведены работы по смягчению оснований деревьев и агротехническому уходу.

Отметим, что в рамках кампании будет посажено более 60 000 различных типов деревьев.

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  • Азербайджанская армия продолжает акцию по посадке деревьев
  • Азербайджанская армия продолжает акцию по посадке деревьев
  • Азербайджанская армия продолжает акцию по посадке деревьев
  • Азербайджанская армия продолжает акцию по посадке деревьев
  • Азербайджанская армия продолжает акцию по посадке деревьев
  • Азербайджанская армия продолжает акцию по посадке деревьев
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