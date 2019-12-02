Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)

2 декабря 2019 10:40 (UTC+04:00)

Помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) на тему «Более мощное, инклюзивное и устойчивое развитие: на примере Азербайджана» для студентов MBA.

Мастер-класс был организован в рамках сессий, проводимых Учебным центром бизнес-администрирования на тему «Профессиональные бизнес-дискуссии».

Выступая на мероприятии, Эмин Гусейнов отметил, что для экономического развития страны необходимы три важных фактора: мощность, инклюзивность, стабильность, и что очень важно поддерживать оптимальный баланс между этими факторами.

Затем на примере Азербайджана он объяснил, как эти три фактора повлияли на экономическое развитие страны в период с 1995 по 2019 год: 1995-2004 годы - период возрождения и стабильности, 2005-2014 годы - период нефтяного бума и 2014-2019 годы - постнефтяной период.

«А какой период наступит после постнефтяного? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ответить на следующие вопросы: Как мы пойдем в будущее? В каком направлении мы должны идти сейчас? Каковы наши цели? Каковы наши стратегические планы? Сможем ли мы определить риски и проблемы, ожидающие нас на этом пути? Что еще мы можем сделать для достижения цели?», - сказал Эмин Гусейнов.

Во время мастер-класса были проведены интенсивные дискуссии по этим вопросам. Затем Эмин Гусейнов ответил на вопросы студентов MBA и поблагодарил ректора БВШН Эльмара Гасымова за помощь в организации мастер-класса.

В конце мероприятия Эмину Гусейнову был вручен пакет «Почетного гостя».

Учебный центр бизнес-администрирования Бакинской Высшей Школы Нефти функционирует под лозунгом «Управлению учатся у управленцев». Центр регулярно проводит сессии под названием «Профессиональные бизнес-дискуссии» (“Professional Business Talks”). Основной целью этих сессий является формирование у студентов бизнес-мировоззрения, а также создание для них возможности общаться и обмениваться идеями с руководящими лицами.

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  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
  • Эмин Гусейнов провел мастер-класс в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)
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