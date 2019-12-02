Флаг Международной федерации гимнастики передан Азербайджану

2 декабря 2019 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В столице Японии Токио завершился 34-й Чемпионат мира по батутной гимнастике, стартовавший 28 ноября, сообщает в понедельник Trend.

В соревнованиях Азербайджан представляли члены сборной по батутной гимнастике - Руслан Агамиров, Илья Гришунин и Олег Пиунов.

Лучший результат гимнасты показали в синхронной программе. Пара Руслан Агамиров - Илья Гришунин заняла 18-е место среди 34 команд.

Отметим, что церемонии открытия и закрытия чемпионата стали знаменательными для Азербайджана. На церемонии открытия Кямиль Гулиев, представлявший Азербайджан среди судей на соревнованиях, принес клятву от имени судейского корпуса чемпионата. А на церемонии закрытия - флаг Международной федерации гимнастики был вручен Азербайджану, для проведения очередного Чемпионата мира. Флаг приняли представитель министерства молодежи и спорта Эльчин Гасымов и спортивный менеджер по батутной гимнастике Федерации гимнастики Азербайджана Фатима Шафизаде.

11-14 ноября 2021 года Азербайджан примет 35-й Чемпионат мира по батутной гимнастике, а 19-22 ноября будут проведены 28-е мировые соревнования возрастных групп.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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