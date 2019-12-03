Бакинская высшая школа нефти и Техасский международный университет A & M подписали Меморандум о взаимопонимании

3 декабря 2019 10:51 (UTC+04:00)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между БВШН и Техасским международным университетом A & M (TAMIU), который является одним из ведущих высших учебных заведений в Соединенных Штатах.

Меморандум в основном предусматривает обмен преподавателями и студентами, проведение совместных научных исследований, обмен учебными материалами и базами данных, организацию совместных конференций и симпозиумов.

Срок действия меморандума - 5 лет.

Напомним, что во время встречи, которая состоялась в Бакинской Высшей Школе Нефти между ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и проректором по исследовательским и спонсорским проектам Техасского международного университета A & M Джоном Килберном, обсуждались вопросы, касающиеся систематического обмена учебными материалами, вовлечения профессорско-преподавательского и административного персонала в учебный процесс и процесс проведения научных исследований, расширения научных и образовательных обменов студентами и преподавателями с целью развития научно-преподавательской деятельности в обоих вузах.

Отметим, что в TAMİU обучаются более 7500 студентов, которые учатся на степень бакалавра, магистра и доктора наук в области искусства, науки, управления бизнесом, медицины и т.д.

В университете также ведется обучение на степень бакалавра по системной инженерии.

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