Завтра в Баку сильный северо-западный ветер

3 декабря 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, юго-западный ветер сменится сильным северо-западным ветром, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-8, днем - 10-13, в Баку - ночью 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных местах ожидается дождь, в горных и предгорных районах – снег. В отдельных местах туман, западный ветер местами усилится.

Ночью 2-6, днем 10-15 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Завтра вечером на Абшеронском полуострове ожидается переход порывистого юго-западного ветра в северо-западный ветер, что может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего дня и до вечера пятого декабря юго-западный ветер сменится сильным северо-западным ветром, ожидается снижение температуры на 3-5 градусов.

В районах республики с завтрашнего вечера и до шестого декабря будет нестабильная погода, временами пройдут дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. Порывистый западный ветер. Пятого декабря температура снизится на 3-5 градусов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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