В Азербайджане еще 57 наследников шехидов получат единовременные выплаты

3 декабря 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках исполнения соответствующего указа Президента Ильхама Алиева, Комиссия при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана приняло решение о выделении единовременной выплаты (по 11 тысяч манатов) еще 57 наследникам 43 шехидов.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, средства будут переведены на счета наследников в ближайшее время и они получат в связи с этим официальное уведомление.

В целом, право на получение единовременной выплаты установлено у наследников 12 268 шехидов. Означенные средства уже выплачены 17 558 наследникам 11 791 шехидов.

Таким образом, программа обеспечения наследников шехидов единовременной выплатой реализована на 96,1 процента.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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