По случаю Международного дня инвалидов в Баку прошел детский фестиваль «Разные, но равные» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева прошел детский фестиваль «Разные, но равные», посвященный Международному дню инвалидов, передает во вторник Trend.

Мероприятие прошло при организации Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения «Региональное развитие», Центра Гейдара Алиева, министерства образования, министерства труда и социальной защиты населения, представительства ЕС в Азербайджане, Детского фонда ООН и Программы развития ООН.

Фестиваль, направленный на интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество, пропаганду совместной деятельности детей с ограниченными возможностями и без, нацелен на выявление их талантов и способностей и подчеркивает важность инклюзивного образования в создании гражданского общества.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик Общественного объединения «Региональное развитие» и Детского фонда ООН, в котором были показаны несколько историй из жизни с ограниченными возможностями и важности инклюзивного образования.

Участники также посмотрели инклюзивную сценку «Равенство!», подготовленной театром ƏSA, различные танцевальные номера Реабилитационного центра лиц с синдромом Дауна и танцевальной группы “Danceability Azerbaijan”.

Кроме того, члены «Детского театра» и кружка «Вокал», состоящие из детей, имеющих проблемы со слухом и разговорной речью, Центра детско-юношеского развития номер три, исполнили композицию “Dostluq” («Дружба»).

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