Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям и пешеходам в связи с ухудшением погодных условий

4 декабря 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня вечером ожидается резкое ухудшение погоды, как сообщало ранее министерство экологии и природных ресурсов, в связи с чем Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям, сообщает в среду Trend.

Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными в связи с возможными дорожными происшествиями, избирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не тормозить резко, без надобности не совершать обгон и маневры, не забывать об осторожности проезжая лужи в дождливую погоду.

«Учитывая большую возможность гололеда на дорогах горных регионов, просим водителей с небольшим стажем не садиться за руль. Учитывая резкую смену погоды, пешеходы тоже должны соблюдать меры безопасности на дорогах», - сообщили в Управлении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дорожная полиция Азербайджана предостерегает водителей в связи с жарой
Общество 23 августа 18:01
Государственная дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей в связи с техосмотром
Общество 16 августа 15:26
Дорожная полиция предупреждает водителей
Общество 4 июня 14:02
Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с финальной игрой Лиги Европы УЕФА в Баку
Общество 20 мая 10:08
Управление дорожной полиции Азербайджана о главной причине тяжелых ДТП за последние дни
Общество 13 мая 13:40
Полиция Азербайджана о скорости движения на одной из магистральных дорог
Общество 28 января 19:42
Лента новостей
Азербайджан и Турция намерены и далее развивать двустороннюю торговлю
Бизнес 15:49
Азербайджанское бюро по туризму серьезно подготовится к приему туристов из Китая
Туризм 15:43
Объемы оборота бизнес-сектора в Грузии увеличились
Бизнес 15:37
В Баку пройдет гала-концерт Viva Opera азербайджанских звезд
Культура 15:37
Назначены новые руководители отделов Аппарата Кабмина Азербайджана
Политика 15:34
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
ИКТ 15:29
Производство иранской нефтехимической компании Парс выросло на 8 %
Экономика 15:29
Министр энергетики Азербайджана примет участие в 7-ом заседании министров «ОПЕК плюс»
Энергетика 15:28
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт (ФОТО)
Бизнес 15:24