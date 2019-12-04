Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям и пешеходам в связи с ухудшением погодных условий

БАКУ/Trend/ - Сегодня вечером ожидается резкое ухудшение погоды, как сообщало ранее министерство экологии и природных ресурсов, в связи с чем Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям, сообщает в среду Trend.

Дорожная полиция призвала водителей быть внимательными в связи с возможными дорожными происшествиями, избирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, не тормозить резко, без надобности не совершать обгон и маневры, не забывать об осторожности проезжая лужи в дождливую погоду.

«Учитывая большую возможность гололеда на дорогах горных регионов, просим водителей с небольшим стажем не садиться за руль. Учитывая резкую смену погоды, пешеходы тоже должны соблюдать меры безопасности на дорогах», - сообщили в Управлении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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