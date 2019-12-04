Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

4 декабря 2019 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет дождливо, днем дождь постепенно прекратится, сильный северо-западный ветер во второй половине дня стихнет, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 3-5, днем - 6-9, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится со 769 до 775 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В отдельных местах туман, порывистый западный ветер.

Ночью - 0-4, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 0-3 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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