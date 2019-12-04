При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона начальной школы номер 2 в уезде Малипо китайской провинции Юньнань, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Китае.

Выступая на презентации проекта, посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы рассказал об исторически сформировавшихся дружественных связях между Азербайджаном и Китаем и отметил, что сегодня двусторонние связи развиваются по нарастающей во всех сферах.

Подчеркнув, что отношения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем, опирающиеся на искреннюю дружбу и взаимное доверие, обусловливают расширение сотрудничества стран во всех сферах, в том числе в гуманитарной, посол широко проинформировал о проектах, осуществляемых в Китае Фондом Гейдара Алиева, руководимым Первым вице-президентом Азербайджана и Первой леди страны Мехрибан Алиевой.

Посол Акрам Зейналлы отметил, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным в ноябре 2017 года между Фондом Гейдара Алиева и Китайской народной ассоциацией по дружбе с зарубежными странами, в различных городах Китая, в том числе Пекине, организуются мероприятия, посвященные пропаганде азербайджанской культуры, осуществляется взаимный обмен между молодежью. Он подчеркнул, что в рамках программы устранения бедности в уездах Малипо и Цзиньпинь провинции Юньнань, в международной благотворительной ярмарке, организованной 27 октября в Пекине министерством иностранных дел Китая, при поддержке Фонда Гейдара Алиева активно участвовало и посольство Азербайджана в Китае, внесшее особый вклад в успешное проведение ярмарки.

Дипломат добавил, что в продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере, в рамках мер по устранению бедности в уезде Малипо, было принято решение о капитальном ремонте Фондом Гейдара Алиева спортивной зоны начальной школы номер два. Посол пожелал успехов в деятельности по реализации проекта в уезде Малипо.

Выступая на мероприятии, секретарь партийного комитета уезда Малипо Компартии Китая Лё Янь выразил признательность от имени населения уезда за эту благородную инициативу Фонда Гейдара Алиева, отметив, что уезд Малипо находится на китайско-вьетнамской границе, и считается одним из бедных уездов страны. Он сказал, что в уезде проживает 280 тысяч человек и в начальной школе номер два обучаются 1500 учеников. Лё Янь рассказал о работе, проводимой в рамках государственной программы по устранению бедности в Китае, подчеркнул, что поддержка Азербайджана имеет в этом контексте особое значение, расценив это как наглядный пример азербайджано-китайской дружбы.

В заключение от имени Народного правительства уезда Малипо и партийного комитета уезда Малипо Фонду Гейдара Алиева был вручен «Сертификат пожертвования» за оказанную поддержку.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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