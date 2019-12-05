Установлены нормы распределения жилплощади государственного жилфонда в Азербайждане

БАКУ/Trend/ - Кабмин Азербайджана прокомментировал постановление № 459 "Об определении нормы распределения жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды", сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Кабмина.

Норма распределения жилой площади государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды установлена в размере 16 квадратных метров на каждого члена семьи, в зависимости от уровня обеспечения жилыми участками государственного жилищного фонда, предоставленных на основании договоров социальной аренды, полученных по административно-территориальным единицам Азербайджана и других факторов.

«Это решение определяет нормы для обеспечения государством нуждающихся и малообеспеченных семей квартирами на основании договора социальной аренды. То есть, в будущем государство и муниципалитеты планируют обеспечить нуждающихся граждан квартирами из специального жилищного фонда, предусмотренного для проживания на условиях социальной аренды. Эти квартиры не передаются в собственность семей, при их предоставлении на каждого члена семьи предусматривается жилая площадь в размере 16 квадратных метров. Это соответствует европейским стандартам (в советское время эти нормы составляли сначала 5, затем 8 квадратных метров). Муниципалитеты могут выделять квартиры большей площади. В настоящее время в соответствующих госструктурах обсуждаются нормы для постановки на учет граждан, нуждающихся в таких квартирах, и в ближайшее время ожидается их утверждение. Лица, нуждающиеся в предоставлении им подобного жилья, будут поставлены на учет в местных органах исполнительной власти и обеспечены ими с соблюдением очередности. Вне очереди будут обеспечены лица, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, а также те, кто имеет хронические заболевания. Договор социальной аренды жилья заключается между местным органом исполнительной власти и гражданином бессрочно, но может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, в случаях смены места жительства и при иных обстоятельствах", - сказано в сообщении Кабмина.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.