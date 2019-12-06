Инициатива по посадке 650 тыс. деревьев позволяет сплотить всех вокруг единой цели - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев позволяет сплотить всех вокруг единой цели.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахар Мурадова.

По ее словам, проведение таких акций достойно похвалы и вызывает чувство радости. "Это послужит оздоровлению окружающей среды, пойдет на пользу людям. Все это формирует позитивное отношение, укрепляет дружбу и единство. Единство, которые вы видите здесь, многого стоит. Участие в таком мероприятии вызывает чувство гордости. Все мы трудимся на благо государства, народа. Подобные акции будут продолжены и в будущем», - сказала Бахар Мурадова.

Отметим, что сегодня в республике, в рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта и мыслителя Имадеддина Насими, проходит акция по посадке деревьев. Впервые в истории Азербайджана в один день высаживается такое количество деревьев.

Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, катальпа, древокорень и другие виды деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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