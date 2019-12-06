В субботу в Баку осадков не ожидается

6 декабря 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер юго-восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура на Абшеронском полуострове ночью - 3-5, днем - 10-13, в Баку ночью - 3-5, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 миллиметров до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается дождь, в горных районах – снег. В отдельных местах туман, западный ветер.

Ночью от одного градуса мороза до четырех тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем - от двух градусов мороза до трех тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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