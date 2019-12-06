В акции по высадке 650 тыс. деревьев в Азербайджане участвует и Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В акции по посадке 650 тысяч деревьев в Азербайджане участвует и Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет.

Деревья высаживаются на территории поселка Пирекешкюль, вдоль дороги в Шамахы.

В кампании по высадке деревьев приняли участие сотрудники Центра поддержки детей и семьи Госкомитета, общественные активисты и представители НПО.

В рамках кампании на территориях лесного фонда и на землях нелесной категории были посажены различные породы деревьев, соответствующие климатическим условиям.

Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о высадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем поэта и мыслителя Имадеддина Насими, в рамках проведения на основании распоряжения Президента Ильхама Алиева «Года Насими», имеют важное значение с точки зрения увековечивания имени великого поэта, пропаганды его творчества на международной арене, популяризации литературного и культурного наследия Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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