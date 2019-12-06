Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый день чемпионата мира среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, стартовавший в Токио 5 декабря, стал успешным для азербайджанских гимнастов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Выступая с синхронной программой среди батутистов 11-12 лет, Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов впервые в истории азербайджанской гимнастики завоевали серебряную медаль в этом виде соревнований.

В финале с результатом 46,310 балла они уступили лишь российской паре.

Сельджан Махсудова, которая со следующего года будет выступать в категории среди взрослых, тоже завоевала путевку в финал. Выступая на соревновании с индивидуальной программой среди батутистов в возрасте 15-16 лет, Сельджан финале остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место.

Тофиг Алиев, выступавший в соревнованиях по тамблингу гимнастов в возрасте 15-16 лет, стал 12-м.

Мировые соревнования возрастных групп завершатся восьмого декабря.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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