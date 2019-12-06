Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)

6 декабря 2019 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый день чемпионата мира среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, стартовавший в Токио 5 декабря, стал успешным для азербайджанских гимнастов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Выступая с синхронной программой среди батутистов 11-12 лет, Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов впервые в истории азербайджанской гимнастики завоевали серебряную медаль в этом виде соревнований.

В финале с результатом 46,310 балла они уступили лишь российской паре.

Сельджан Махсудова, которая со следующего года будет выступать в категории среди взрослых, тоже завоевала путевку в финал. Выступая на соревновании с индивидуальной программой среди батутистов в возрасте 15-16 лет, Сельджан финале остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место.

Тофиг Алиев, выступавший в соревнованиях по тамблингу гимнастов в возрасте 15-16 лет, стал 12-м.

Мировые соревнования возрастных групп завершатся восьмого декабря.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
  • Впервые в истории гимнастики Азербайджана наши батутисты стали серебряными призерами (ФОТО)
Новости по теме
Азербайджанские гимнасты вернулись с медалями с международного турнира в России
Общество 16:47
Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
Общество 2 декабря 13:20
Флаг Международной федерации гимнастики передан Азербайджану
Общество 2 декабря 12:25
Европейский гимнастический союз переименован в European Gymnastics (ФОТО)
Общество 18 ноября 15:03
Азербайджан выиграл 10 лицензий на "Токио-2020"
Общество 17 ноября 10:20
Токио и Сеул провели консультации на уровне МИД
Другие страны 15 ноября 09:28
Лента новостей
Туркменистан наращивает культивирование томатов
Бизнес 19:30
"Эксимбанк" Малайзии может выделить Узбекистану льготный кредит
Финансы 19:30
В Азербайджане представлен очередной механизм льготного финансирования для МСБ
Экономика 19:29
ЕБРР, открывая новые офисы, надеется на дальнейшее расширение в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 19:22
Стамбул по прежнему лидирует по числу используемых в Турции автомобилей
Турция 19:20
В Гедабейском районе Азербайджана газифицированы еще сотни домов
Энергетика 19:06
Грузинская строительная компания осуществляет продажу номеров двух гостиничных комплексов
Бизнес 19:05
ERIELL Group увеличила приток газа на 8 месторождениях в Узбекистане
Энергетика 19:05
Туркменистан нацелен на экспорт бройлерных цыплят
Бизнес 19:05