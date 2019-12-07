Сакит Мамедов: Акция по посадке деревьев в Азербайджане стала настоящим праздником гуманизма (ФОТО)

7 декабря 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук Сакит Мамедов считает акцию, инициированной Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, прекрасной .

"Посадка деревьев – важнейшая часть экологического вклада в борьбе с загрязнением воздуха и изменением климата. Поэтому от всей души приветствую эту акцию, которая проводится во имя Азербайджана. Это настоящий праздник гуманизма, который проповедовал Насими в своем великом творчестве, и очень важная миссия для каждого жителя страны, посыл всему человечеству, как надо любить и охранять природу. Меня как художника очень радует, что красота Азербайджана отождествлена не только в архитектуре и произведениях искусства, но и природе. Бережное и заботливое отношение государства является ярким примером, и, конечно же, деятельность Мехрибан Алиевой во имя народа и будущего поколения достойно самых высоких слов", - сказал Trend Life Сакит Мамедов, который принял участие в акции в поселке Мушфигабад Гарадагского района.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватила все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, приняли участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Сакит Мамедов: Акция по посадке деревьев в Азербайджане стала настоящим праздником гуманизма (ФОТО)
  • Сакит Мамедов: Акция по посадке деревьев в Азербайджане стала настоящим праздником гуманизма (ФОТО)
  • Сакит Мамедов: Акция по посадке деревьев в Азербайджане стала настоящим праздником гуманизма (ФОТО)
  • Сакит Мамедов: Акция по посадке деревьев в Азербайджане стала настоящим праздником гуманизма (ФОТО)
  • Сакит Мамедов: Акция по посадке деревьев в Азербайджане стала настоящим праздником гуманизма (ФОТО)
  • Сакит Мамедов: Акция по посадке деревьев в Азербайджане стала настоящим праздником гуманизма (ФОТО)
Новости по теме
Акция увековечила память Имадеддина Насими в живой природе - Тунзаля Агаева (ФОТО)
Общество 10:45
Впервые в жизни посадил дерево - народный артист Азербайджана Александр Шаровский (ФОТО)
Общество 10:34
Роб Собхани: Инициатива по посадке деревьев в Азербайджане станет моделью для других стран
Политика 10:15
Жители Товузского района с энтузиазмом присоединились к акции по посадке деревьев
Общество 01:18
Минэкологии Азербайджана назвало районы, отличившиеся в акции по посадке деревьев
Общество 6 декабря 21:00
По обеим сторонам автомобильной дороги Сабирабад-Саатлы высажены тысячи деревьев (ФОТО)
Общество 6 декабря 20:32
Лента новостей
Трест комплексных буровых работ SOCAR объявил тендер
Тендеры 12:10
ЦИК: Сегодня будет дан старт процессу внеочередных парламентских выборов в Азербайджане
Политика 11:58
Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана будет доведен до $5 млрд
Бизнес 11:49
Генконсульство Туркменистана откроется в Казани
Туркменистан 11:44
В Туркменистане утверждена программа развития внешнеэкономической деятельности до 2026 г.
Туркменистан 11:39
Казахстанская нефтяная компания привлечет работы по ГРП
Тендеры 11:28
Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин отметили сложность ситуации на Корейском полуострове
США 11:22
В Узбекистане получили приток газа на двух скважинах в Кашкадарьинской области
Энергетика 11:21
В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
Общество 11:19