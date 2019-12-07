Сакит Мамедов: Акция по посадке деревьев в Азербайджане стала настоящим праздником гуманизма (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук Сакит Мамедов считает акцию, инициированной Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, прекрасной .

"Посадка деревьев – важнейшая часть экологического вклада в борьбе с загрязнением воздуха и изменением климата. Поэтому от всей души приветствую эту акцию, которая проводится во имя Азербайджана. Это настоящий праздник гуманизма, который проповедовал Насими в своем великом творчестве, и очень важная миссия для каждого жителя страны, посыл всему человечеству, как надо любить и охранять природу. Меня как художника очень радует, что красота Азербайджана отождествлена не только в архитектуре и произведениях искусства, но и природе. Бережное и заботливое отношение государства является ярким примером, и, конечно же, деятельность Мехрибан Алиевой во имя народа и будущего поколения достойно самых высоких слов", - сказал Trend Life Сакит Мамедов, который принял участие в акции в поселке Мушфигабад Гарадагского района.

Акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватила все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, приняли участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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