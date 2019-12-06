Осуществлена посадка более 4 тысяч деревьев (ФОТО)

БАКУ/Trend/-По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой о посадке в нашей стране за один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими, сотрудниками Министерства Экологии и Природных Ресурсов и Закрытого Акционерного Общества «Азербайджанские Авиалинии» проведена акция по посадке деревьев., сообщает Trendсо ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии."

Во время акции на очищенной территории Международного Аэропорта Гейдар Алиев площадью 10 га посажено более 4000 деревьев.

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