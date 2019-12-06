Заместитель гендиректора АМИ Trend в прямом эфире REAL TV о мероприятии по посадке деревьев (ВИДЕО)

6 декабря 2019 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня сотрудники Trend.az, Day.az, Milli.az и Azernews.az приняли участие в акции по посадке деревьев в поселке Мушфигабад Гарадагского района, сообщает Trend.

Акция проводилась в рамках выдвинутой Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой инициативы по посадке в Азербайджане в один день 650 000 деревьев в честь 650-летия Насими.

Заместитель генерального директора АМИ Trend Арзу Нагиев в прямом эфире REAL TV прокомментировал значимость этого мероприятия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Уважение к ветеранам Великой Отечественной войны — один из гуманистических принципов Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - политолог
Политика 27 ноября 13:47
Радикальная оппозиция предает Родину – Арзу Нагиев
Политика 1 ноября 13:37
Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился значительных успехов в Движении неприсоединения
Политика 27 октября 11:03
Общенациональный лидер Гейдар Алиев заново создал государство, стоявшее перед угрозой раскола - политолог
Точка зрения 22 октября 11:00
Усиление политической интеграции между тюркоязычными государствами имеет очень важное значение – политолог
Политика 16 октября 09:40
Своим выступлением в Ашгабаде Президент Ильхам Алиев посадил на место армянского премьера
Политика 12 октября 11:23
Лента новостей
Полиция Нью-Дели задержала владельца фабрики, на которой в огне погибли 43 человека
Другие страны 19:15
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 08.12.2019
Политика 19:00
В ЮАР четыре горняка погибли при обвале на золотодобывающей шахте
Другие страны 18:49
В Литве разбился спортивный самолет
В мире 18:31
В Кении обрушилось здание, есть погибшие
Другие страны 18:15
В Ираке освободили 2,6 тысячи задержанных в ходе протестов
Другие страны 17:55
Эрдоган: Мусульманам под силу устранить бедность в исламских странах
Турция 17:35
Неизвестные самолеты нанесли удар по лагерю иранских бойцов
Политика 17:28
Американский художник съел работу коллеги за 120 тысяч долларов
США 17:04