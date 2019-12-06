Нефтяники присоединились к кампании "Посадим в один день 650 тысяч деревьев" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Нефтяники также организованно присоединились к экологической акции "Посадим в один день 650 тысяч деревьев", проходящей в республике по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 650-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR, президент компании Ровнаг Абдуллаев и представители руководства шестого декабря приняли участие в акции по посадке деревьев в Экопарке на территории поселка Гала.

В рамках акции сотрудниками совместных предприятий компании посажено 100 тысяч деревьев, из них 45 тысяч - на территории предприятия «Азнефть», 15 тысяч – производственных объединений «Азеригаз» и «Азеркимья», нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, управлений экспорта газа и нефтепроводов, 40 тысяч – других управлений и предприятий. К акции присоединился также ряд совместных предприятий и партнерских компаний SOCAR. SOCAR АБК посадила на территории производственно-снабженческой базы Умид две тыcячи деревьев.

Руководство SOCAR, посетившее памятник, установленный в Пираллахинском районе в честь коллег, погибших и пропавших без вести во время стихийного бедствия четвертого декабря 2015 года, посадили 33 дерева в память о жертвах трагедии на территории у памятника, возведенного на вертолетной площадке, используемой морскими нефтяниками.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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