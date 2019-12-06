Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев в Шамахинском районе (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 6 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева по случаю 650-летнего юбилея азербайджанского поэта-философа Имадеддина Насими приняли участие в акции по посадке деревьев в Шамахинском районе, где родился мыслитель.

В рамках данной акции, проводимой по инициативе первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, в нашей стране в один день было высажено 650 тысяч деревьев.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, информируя главу государства и первую леди об акции, сказал: По инициативе Мехрибан ханым мы приступили к большой акции, связанной с посадкой в один день 650 тысяч деревьев по всей республике. Все деревья выращены в местных питомниках и распределены по заказам всех районов республики.

Президент Ильхам Алиев: Сколько деревьев будет высажено в Шамахе?

Мухтар Бабаев: В Шамахе – 50 тысяч. В Баку, Нахчыване, Сабирабадском и Саатлинском районах также будет высажено по 50 тысяч деревьев.

Президент Ильхам Алиев: В каких еще местах в Шамахе высаживаются деревья, только здесь?

Мухтар Бабаев: В Шамахе посадка идет в 10-12 местах. Территория, где проводится наша акция, составляет 5 гектаров.

Президент Ильхам Алиев: Какие деревья высаживаются?

Мухтар Бабаев: Здесь в основном туя и эльдарская сосна. В целом же, распределено 38 видов деревьев. В основном это – фруктовые деревья, чтобы люди одновременно могли собирать фрукты.

Президент Ильхам Алиев: Деревья должны соответствовать климату регионов.

Мухтар Бабаев: Конечно, мы учли это.

Президент Ильхам Алиев: На Абшероне, наверное, высаживаются оливковые деревья?

Мухтар Бабаев: На Абшероне, в основном, оливки, миндаль. А здесь, в основном, эльдарская сосна. Посаженные деревья, в основном, будут поливаться капельным методом. Данная система уже сооружается в Сабирабаде, Шамахе. В остальных районах деревья пока будут поливаться традиционным методом.

Президент Ильхам Алиев: Но необходим уход. По дороге сюда я видел, что некоторые из посаженных вдоль дороги деревьев засохли.

Мухтар Бабаев: Все засохшие деревья обязательно будут заменены, за ними будет осуществляться уход. В целом, акция началась с раннего утра. В течение нескольких дней проводилась подготовительная работа. Во всех районах это делается с большим воодушевлением, к концу дня мы представим отчет.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо.

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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево.

Отметим, что в рамках акции по посадке деревьев по случаю 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, охватывающей всю территорию нашей республики, высажено в целом 650 тысяч деревьев 38 пород в 83 городах и районах. В связи с акцией Министерством экологии и природных ресурсов подготовлена электронная карта территорий посадки деревьев. Исполнительные власти городов и районов провели соответствующую подготовительную работу на территориях. При уходе за саженцами будут применяться системы капельного орошения и оросительные каналы.

Во время акции по посадке деревьев в Шамахинском районе высажено до 50 тысяч деревьев. В ходе акции на въезде в город Шамаха высажено 5 тысяч деревьев. В соответствии с рельефом этой территории здесь высажены саженцы туи и эльдарской сосны. Высаженные здесь деревья образуют надпись "Насими 650". Наряду с около 300 представителями шамахинской молодежи и волонтерами, в акции активно участвовали также члены и волонтеры Общественного объединения IDEA и Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

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