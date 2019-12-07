В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)

7 декабря 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики стартовали Первые эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

В эстафете участвуют гимнасты сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики и их родители, а также тренера. Общее число участников эстафеты - около 200 человек.

В эстафете участвуют девять команд – "Шахдаг", "Одлар юрду", "Кёроглу, "Хазар", "Гюлистан", "Карабах", "Гобустан", "Гёйгёль" и "Бабек". Сначала прошёл парад команд, в ходе которого участники от каждой команды рассказали о своих целях и задачах на этой эстафете.

За ходом состязаний наблюдают трое основных судей – Мехман Алиев, Фарид Мамедзаде и Наталья Буланова, а также их девять помощников. Клятву от имени судей произнес Мехман Алиев.

Далее под руководством хореографа Руслана Эйвазова участники всех команд выполнили гимнастические упражнения. За участниками эстафеты гимнастические движения повторял весь зрительный зал.

Затем начались соревнования. Для участников эстафеты подготовлены игры, в которых они должны продемонстрировать свои спортивные способности.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
Новости по теме
В Национальной арене гимнастики созданы лучшие условия для спортсменок – азербайджанская гимнастка
Общество 13 октября 19:51
Желаю азербайджанским гимнасткам высоких спортивных достижений – зрительница
Общество 13 октября 18:26
В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике в возрастной категории "пре-юниоры" (ФОТО)
Общество 13 октября 17:23
Выступать в Национальной арене гимнастики большая ответственность – азербайджанская гимнастка
Общество 13 октября 16:31
Продолжаются соревнования первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13 октября 15:56
В Баку прошла церемония награждения призеров Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13 октября 15:39
Лента новостей
Трест комплексных буровых работ SOCAR объявил тендер
Тендеры 12:10
ЦИК: Сегодня будет дан старт процессу внеочередных парламентских выборов в Азербайджане
Политика 11:58
Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана будет доведен до $5 млрд
Бизнес 11:49
Генконсульство Туркменистана откроется в Казани
Туркменистан 11:44
В Туркменистане утверждена программа развития внешнеэкономической деятельности до 2026 г.
Туркменистан 11:39
Казахстанская нефтяная компания привлечет работы по ГРП
Тендеры 11:28
Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин отметили сложность ситуации на Корейском полуострове
США 11:22
В Узбекистане получили приток газа на двух скважинах в Кашкадарьинской области
Энергетика 11:21
Фильм Михаила Гусмана о Карибском кризисе нужно показать на американском ТВ - экс-послы США
Россия 11:16