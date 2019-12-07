В Национальной арене гимнастики проходят эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики стартовали Первые эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

В эстафете участвуют гимнасты сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики и их родители, а также тренера. Общее число участников эстафеты - около 200 человек.

В эстафете участвуют девять команд – "Шахдаг", "Одлар юрду", "Кёроглу, "Хазар", "Гюлистан", "Карабах", "Гобустан", "Гёйгёль" и "Бабек". Сначала прошёл парад команд, в ходе которого участники от каждой команды рассказали о своих целях и задачах на этой эстафете.

За ходом состязаний наблюдают трое основных судей – Мехман Алиев, Фарид Мамедзаде и Наталья Буланова, а также их девять помощников. Клятву от имени судей произнес Мехман Алиев.

Далее под руководством хореографа Руслана Эйвазова участники всех команд выполнили гимнастические упражнения. За участниками эстафеты гимнастические движения повторял весь зрительный зал.

Затем начались соревнования. Для участников эстафеты подготовлены игры, в которых они должны продемонстрировать свои спортивные способности.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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