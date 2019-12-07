БАКУ/Trend/ - Первые эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана подарили всем участникам много ярких и положительных эмоций. Об этом в субботу, после окончания эстафеты, рассказали Trend участники соревнований - член национальной сборной по художественной гимнастике Нармина Самедова и ее бабушка Азиза Самедова.

"Моя внучка предложила принять участие в эстафете своим родителям. А когда я узнала об этом, то попросила включить и меня в число участников. Эстафета - знаменательное событие, мне очень понравилось соревноваться, я почувствовала себя вновь молодой. Надеюсь, что проведение эстафеты станет доброй традицией. Впечатления только самые лучшие, думаю, если в будущем подобные эстафеты будут проводиться еще, то я всегда буду в числе участников. Сегодня я надеялась на победу своей команды. Вначале мы занимали вторую позицию, но к концу соревнований оказалась на четвертом месте. Однако скажу - главное не победа, а участие!", - отметила Азиза Самедова.

Азиза Самедова, которая часто присутствует в качестве зрительницы на международных и местных гимнастических турнирах, проводимых на Национальной арене гимнастики в Баку, отметила, что соревнования здесь всегда безупречно организованы.

"Федерация гимнастики Азербайджана прекрасно проводит все спортивные мероприятия, их организация всегда на самом высоком уровне", - подчеркнула она.

Нармина Самедова рассказала, что готовила к эстафете маму и бабушку морально и физически, мотивировала их и давала им советы.

"Когда мы готовились к эстафете, я давала маме и бабушке некоторые рекомендации, например, говорила, как правильно бросать обруч, чтобы он достиг цели. То, что у них не получилось - не страшно, главное участие. Лично для меня эстафета была несложной, думаю, для мамы с бабушкой тоже. Я испытывала волнение, когда бабушка соревновалась. Мы с ней выступали за разные команды. Так что я соревновалась против ее команды, но болела за бабушку", - сказала Нармина Самедова.

Нармина Самедова подчеркнула, что эстафета подарила ей массу приятных эмоций.

"Впечатления от сегодняшних соревнований самые положительные, было весело, все испытывали восторг и радость. Хочется чтобы эстафета стала ежегодной", - отметила гимнастка.

Напомним, что сегодня на Национальной арене гимнастики прошли Первые эстафетные соревнования Федерации гимнастики Азербайджана. В эстафете приняли участие гимнасты сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики, их родители, а также тренеры. Общее число участников эстафеты - около 200 человек. В эстафете участвовали девять команд, для них было подготовлено пять соревнований, в ходе которых они продемонстрировали свои спортивные способности.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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