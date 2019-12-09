Абульфас Гараев: Баку должен доказать миру, что достоин звания творческого города (версия 2)

9 декабря 2019 11:45 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:16)

БАКУ/Trend/ - Баку должен доказать миру, что достоин звания творческого города в дизайнерской сфере.

Об этом министр культуры Абульфас Гараев заявил на презентации портала «Креативный Азербайджан» и панельной дискуссии на тему «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости» в Бакинском конгресс-центре, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, творческая индустрия в мировом масштабе за последние 10 лет внесла неоценимый вклад в развитие общества: «Благодаря политике, проводимой в последние годы Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в каждом регионе республики, во всех городах и районах проводятся работы по благоустройству и реконструкции, открываются новые рабочие места. Естественно, за этим процессом стоит творческий потенциал народа, любовь к Родине, единство народа и государства. Все эти факторы демонстрируют важность развития творческой индустрии в Азербайджане».

Гараев добавил, что в этом году Баку включен в список ЮНЕСКО «Сеть творческих городов».

«Своей деятельностью Баку должен доказать мировому сообществу, что достоин столь высокого звания. Мы все должны вместе трудиться в данном направлении, в этом процессе должны активно участвовать органы государственного управления, промышленные предприятия и граждане. Полагаю, что презентация данного портала является первым шагом в деле исполнения этого ответственного поручения».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Абульфас Гараев: Баку должен доказать миру, что достоин звания творческого города
Политика 11:16
30+70 - круглые даты театра YUĞ. Памяти Вагифа Ибрагимоглу (ФОТО)
Культура 4 декабря 01:11
На заседании ЮНЕСКО в Париже армянская делегация совершила провокацию (ФОТО)
Политика 27 ноября 18:46
В Баку прошла церемония срезания ковра с соблюдением всех традиций (ФОТО)
Культура 25 ноября 19:21
Самопознание! В Баку открылось VI Международное биеннале современного искусства "Алюминий" (ФОТО)
Культура 21 ноября 16:11
Эмма Николсон посетила Международный центр мугама (ФОТО)
Культура 4 ноября 11:53
Лента новостей
Больше всего осадков выпало в бакинском поселке Забрат
Общество 12:40
Часть территории Азербайджана расположена в зоне высокой сейсмической активности
Общество 12:38
Фонд Nargis проводит традиционную благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" (ФОТО)
Социум 12:34
В ноябре Турция экспортировала фрукты и овощи на сумму свыше $330 млн
Турция 12:26
Туркменистан расширяет рынок сбыта плодоовощной продукции
Бизнес 12:26
Турция и Малайзия запустят авиарейсы в Казахстан
Бизнес 12:24
Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию увеличился
Бизнес 12:23
Президент Azercell Telekom: «Подготавливаем страну к совершенно новой эре подключения...» (ФОТО)
ИКТ 12:19
Египет выдал патент на разработанную Узбекистаном технологию культивации хлопчатника
Бизнес 12:16