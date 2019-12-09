Абульфас Гараев: Баку должен доказать миру, что достоин звания творческого города (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Баку должен доказать миру, что достоин звания творческого города в дизайнерской сфере.

Об этом министр культуры Абульфас Гараев заявил на презентации портала «Креативный Азербайджан» и панельной дискуссии на тему «Творческая индустрия: новые возможности для устойчивого развития и занятости» в Бакинском конгресс-центре, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, творческая индустрия в мировом масштабе за последние 10 лет внесла неоценимый вклад в развитие общества: «Благодаря политике, проводимой в последние годы Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в каждом регионе республики, во всех городах и районах проводятся работы по благоустройству и реконструкции, открываются новые рабочие места. Естественно, за этим процессом стоит творческий потенциал народа, любовь к Родине, единство народа и государства. Все эти факторы демонстрируют важность развития творческой индустрии в Азербайджане».

Гараев добавил, что в этом году Баку включен в список ЮНЕСКО «Сеть творческих городов».

«Своей деятельностью Баку должен доказать мировому сообществу, что достоин столь высокого звания. Мы все должны вместе трудиться в данном направлении, в этом процессе должны активно участвовать органы государственного управления, промышленные предприятия и граждане. Полагаю, что презентация данного портала является первым шагом в деле исполнения этого ответственного поручения».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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