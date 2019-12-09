В Азербайджане выявлена неразрешенная к ввозу религиозная литература в более чем 50 наименованиях

9 декабря 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние годы в Азербайджане была издана религиозная литература в 212 наименованиях.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в понедельник Trend.

«Общее количество этих книг составляет более 550 тысяч», - сказал он.

Глава госкомитета отметил также, что в течение года была выявлена неразрешенная к ввозу религиозная литература в более чем 50 наименованиях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рекомендации по упрощению траурных церемоний оказались действенными – Мубариз Гурбанлы
Общество 13:15
Мубариз Гурбанлы: Охрана окружающей среды — долг каждого гражданина
Общество 6 декабря 14:52
Азербайджан — светское государство, но с заботой и вниманием относится ко всем религиям — комитет
Политика 28 ноября 14:07
Более 400 граждан Азербайджана лишены гражданства из-за участия в радикальных группировках - Госкомитет
Общество 31 октября 15:00
Госкомитет: В Азербайджане не зафиксирована скрытая деятельность религиозных общин
Общество 31 октября 12:54
Некоторые силы в Азербайджане склонны к радикализму — комитет
Политика 31 октября 12:51
Лента новостей
Азербайджан - важнейший партнер России в Закавказье
Бизнес 14:20
В Азербайджане необходимо создавать новые возможности в сфере трудоустройства
Бизнес 14:13
Лавров посетит Узбекистан в январе 2020
Бизнес 13:57
Абульфас Гараев: Инвестиции в творческий потенциал нельзя мерить обычными критериями
Общество 13:57
Ближе к мечте!
Финансы 13:55
В Азербайджане ведутся работы по реконструкции ЛЭП и трансформаторных подстанций
Энергетика 13:52
КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на закупку трансформаторов и запчастей
Тендеры 13:50
Обнародованы некоторые детали Генплана Баку
Общество 13:48
В БГУ проведена Республиканская научная конференция, посвященная 650-летию Насими (ФОТО)
Общество 13:42