В Азербайджане выявлена неразрешенная к ввозу религиозная литература в более чем 50 наименованиях

БАКУ /Trend/ - За последние годы в Азербайджане была издана религиозная литература в 212 наименованиях.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в понедельник Trend.

«Общее количество этих книг составляет более 550 тысяч», - сказал он.

Глава госкомитета отметил также, что в течение года была выявлена неразрешенная к ввозу религиозная литература в более чем 50 наименованиях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.