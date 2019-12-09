Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

9 декабря 2019 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, днем преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами ожидается морось, вечером возможен дождь, умеренный северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в отдельных восточных районах ожидается дождь. Местами возможен туман, ветер западный.

Ночью - 3-7, днем - 9-13 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 2-6 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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