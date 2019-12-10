Промоутер Гран При Азербайджана Формулы 1 в своей деятельности будет руководствоваться инициативой устойчивости

БАКУ /Trend/ - Операционная компания "Бакинское городское кольцо", являющаяся промоутером Гран При Азербайджана Формулы 1, переходя на «зеленую стратегию», в своей последующей деятельности будет руководствоваться инициативой устойчивости во имя лучшего и более "зеленого" будущего, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Операционную компанию.

Очередное соревнование в рамках Формулы 1, которое примет Баку, пройдет 5-7 июня 2020 года, говорится в сообщении.

Операционная компания постарается охватить новой "зеленой" программой всю свою деятельность, в связи с чем в начале этого месяца промоутер бакинского соревнования приложит усилия для реализации в отечественном масштабе программы устойчивости, предусматривающей проведение в ее рамках до 2025 года всех соревнований. В рамках новой стратегии Операционная компания расширит использование устойчивых материалов, значительно уменьшит использование одноразовых пластиковых материалов и разместит везде специальные урны для сбора отходов, которые собираются на месте проведения соревнований, с целью переработки и повторного использования.

Операционная компания создаст возможность для компаний и других структур, с которыми сотрудничает, участвовать в этой инициативе до очередных соревнований Формулы 1 и в течение гонок.

Отметим, что Операционная компания передаст собранные в рамках "зеленой" инициативы отходы Бакинскому центру помощи детям с синдромом аутизма, который в свою очередь передаст их перерабатывающему предприятию, и полученные средства потратит на реабилитацию малообеспеченных детей-аутистов, которые получают помощь в этом Центре.

Также Операционная компания, обеспечив в своем офисе полное соблюдение «зеленых правил» по инициативе устойчивости, будет стараться превратить эту стратегию в часть культуры внутри компании.

В рамках этого процесса будут экономиться бумага, электроэнергия и вода, а также в офисе компании будут размещены специальные урны для сортировки отходов. Кроме того, в рамках проекта «Зимний сад» сотрудникам компании будет рекомендовано приносить в офис компании растения.

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