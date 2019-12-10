В судах Азербайджана назначены специальные судьи, работающие со СМИ

БАКУ /Trend/ - В судах назначены специальные судьи, которые будут работать со СМИ.

Об этом на мероприятии, посвященном отмечаемому 10 декабря Международному дню прав человека, сказала начальник Управления по правам человека и связям с общественностью минюста Азербайджана Айнур Сабитова, сообщает во вторник Trend.

Мероприятие проходит при организации минюста и Судебно-правового совета (СПС).

По ее словам, минюст будет уделять особое внимание работе со СМИ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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