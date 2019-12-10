При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось танцевальное и музыкальное гала-мероприятие «Исцеление искусством» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева девятого декабря, с участием мастеров искусств, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, состоялось танцевальное и музыкальное гала-мероприятие «Исцеление искусством».

Мероприятие было организовано Фондом Гейдара Алиева, ЮНИСЕФ и посольством Италии в Азербайджане.

Мероприятие было посвящено созданию равных возможностей для лиц с ограниченными возможностями здоровья и без таковой, важности построения инклюзивного общества.

Итальянский социальный кооператив "Nazareno" и инклюзивная танцевальная компания "DanceAbility Azərbaycan" объединились в проекте двух стран мастеров искусств с ограниченными возможностями здоровья и без них.

Участники избрали для себя источником исцеления самовыражение в искусстве.

В гала-мероприятии итальянский социальный кооператив "Nazareno" представил выступление оркестра "Sciá Sciá" «Путешественники», в постановке хореографа коллектива "EgoMuto" Ирен Страччиати, танец «Сара и Мануэль: двое в поиске выхода за пределы пространства» в постановке хореографа команды "DanzaMobiles" Мануэля Канадаса, в исполнение певицы и пианистки Сильвии Зару.

Инклюзивная танцевальная компания "DanceAbility Azərbaycan" представила спектакль «Шаг», в постановке хореографа Нигяр Ибрагимбейли и художественном оформлении Вюсала Рагима, а также медитативное произведение «Связь» директора компании Нигяр Султановой.

Директор инклюзивной танцевальной компании "DanceAbility Azərbaycan" Нигяр Султанова и президент социального кооператива "Nazareno" Серхио Вини отметили равные права каждого члена общества, выразили уверенность в том, что мероприятие будет полезным для совместной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья и без таковой.

Также был представлен совместный танцевальный номер, созданный в результате обмена опытом представителей искусства двух стран в рамках проекта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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