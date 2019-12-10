Завтра в Азербайджане будет до 14 градусов тепла

10 декабря 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, ночью и утром местами туман, возможен дождь, ветер северный, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем - 9-12, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается дождь. Местами туман, ветер западный.

Ночью - 3-8, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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