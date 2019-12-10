Промоутер Гран При Азербайджана Формулы 1 будет руководствоваться инициативой устойчивости (версия 2)

10 декабря 2019 14:04 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:57)

БАКУ /Trend/ - Операционная компания "Бакинское городское кольцо", являющаяся промоутером Гран При Азербайджана Формулы 1, переходя на «зеленую стратегию», в своей последующей деятельности будет руководствоваться инициативой устойчивости во имя лучшего и более "зеленого" будущего, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Операционную компанию.

Очередное соревнование в рамках Формулы 1, которое примет Баку, пройдет 5-7 июня 2020 года, говорится в сообщении.

Операционная компания постарается охватить новой "зеленой" программой всю свою деятельность, в связи с чем в начале этого месяца промоутер бакинского соревнования приложит усилия для реализации в отечественном масштабе программы устойчивости, предусматривающей проведение в ее рамках до 2025 года всех соревнований. В рамках новой стратегии Операционная компания расширит использование устойчивых материалов, значительно уменьшит использование одноразовых пластиковых материалов и разместит везде специальные урны для сбора отходов, которые собираются на месте проведения соревнований, с целью переработки и повторного использования.

Операционная компания создаст возможность для компаний и других структур, с которыми сотрудничает, участвовать в этой инициативе до очередных соревнований Формулы 1 и в течение гонок.

Отметим, что Операционная компания передаст собранные в рамках "зеленой" инициативы отходы Бакинскому центру помощи детям с синдромом аутизма, который в свою очередь передаст их перерабатывающему предприятию, и полученные средства потратит на реабилитацию малообеспеченных детей-аутистов, которые получают помощь в этом Центре.

Также Операционная компания, обеспечив в своем офисе полное соблюдение «зеленых правил» по инициативе устойчивости, будет стараться превратить эту стратегию в часть культуры внутри компании.

В рамках этого процесса будут экономиться бумага, электроэнергия и вода, а также в офисе компании будут размещены специальные урны для сортировки отходов. Кроме того, в рамках проекта «Зимний сад» сотрудникам компании будет рекомендовано приносить в офис компании растения.

Для полной реализации всей предусмотренной деятельности в Операционной компании создан «зеленый комитет» из своих сотрудников. В этом комитете представлены все отделы компании, и комитет на самом высоком уровне обеспечит в компании реализацию всех экологических проектов и кампаний в связи с «Зеленой стратегией».

Исполнительный директор Бакинского городского кольца Ариф Рагимов призывает всех присоединиться к зеленому движению: «Не секрет, что причиной самой большой опасности, с которым сегодня сталкивается человечество, является сам человек. Поэтому Операционная компания верит в то, что для уменьшения вреда, который наносят планете климатические изменения, крайне важно выполнять обязанности, возложенные на нас. Убежден, что действия намного эффективнее слов, и поэтому, отталкиваясь от новой инициативы, могу сказать, что с сегодняшнего дня для нашей компании важно не только думать, но и действовать в рамках «зеленой стратегии». Приглашаем всех друзей и партнеров, которые являются частью общественности Формулы 1, а также болельщиков гонок к совестной борьбе с отходами, и в полную силу работать, чтобы дарить грядущим поколениям светлое будущее».

Четырехдневные билеты на Гран При Азербайджана-2020 Формулы 1 уже в продаже, и предлагаются с 20%-й скидкой. Продажа будет длиться до 15 января 2020 года.

Кроме того местным жителям предоставляется дополнительно 25-%-я скидка. К этой категории относятся граждане Азербайджана, имеющие удостоверения личности, и иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание. Кроме кампании скидок, применяемой к четырехдневным билетам, предлагаются специальные скидки и для детей

В зависимости от трибуны цены четырехдневных билетов варьируются в пределах 210-710 манатов Для малолетних цена со скидкой составляет 150-500 манатов. Цены на билеты для тех, кто будет наблюдать за гонками стоя, стоят 110-190 манатов.

Лица, желающие заранее приобрести билеты на Гран При Азербайджана-2020 Формулы 1, и планирующие приезд в Баку, могут получить подробную информацию на www.bakucitycircuit.com

Более подробную информацию представители медиа могут получить посредством электронной почты media@bakugp.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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